Муж — в коме, жена — в реанимации: в Сербии попали в страшное ДТП супруги-айтишники из Башкирии

Инцидент случился на прошлой неделе — 27 января. Как рассказала информационному агентству «Башинформ» родственница пострадавшей Эмиля Сагадиева, пара направлялась в другой город за медицинской помощью, когда попала в аварию. Супруги получили тяжелые травмы. Мужчину после экстренных операций ввели в искусственную кому, а женщину с многочисленными переломами перевезли из Суботицы в больницу Белграда, где она находится в реанимации в тяжелом состоянии.