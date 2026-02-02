Муж — в коме, жена — в реанимации: в Сербии попали в страшное ДТП супруги-айтишники из Башкирии

На трассе Нови-Сад — Суботица в Сербии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В одной из машин находились уроженцы башкирского города Стерлитамак — 33-летний мужчина и 31-летняя женщина, переехавшие в Сербию в 2024 году и работающие в IT-сфере.
Инцидент случился на прошлой неделе — 27 января. Как рассказала информационному агентству «Башинформ» родственница пострадавшей Эмиля Сагадиева, пара направлялась в другой город за медицинской помощью, когда попала в аварию. Супруги получили тяжелые травмы. Мужчину после экстренных операций ввели в искусственную кому, а женщину с многочисленными переломами перевезли из Суботицы в больницу Белграда, где она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ситуацию осложняет отсутствие у пострадавших медицинской страховки, а также необходимость в крупной сумме на лечение. Как отметила родственница, супруги остались без поддержки близких. Семья обращается за помощью к соотечественникам, находящимся в Сербии или планирующим туда поездку, в частности, для оказания услуг переводчика и любой другой поддержки.
