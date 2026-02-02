Ричмонд
На трассах Ростовской области развернули пункты обогрева

Пункты обогрева на трассах Ростовской области: список МЧС.

Источник: Комсомольская правда

На трассах Ростовской области в превентивных целях развернули пункты обогрева, сообщает 2 февраля пресс-служба регионального управления МЧС.

— На автодороге М-4 «Дон», а также на трассах регионального значения развернуты мобильные пункты обогрева. Здесь водители могут согреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду, — поясняют в экстренном ведомстве.

Пункты обогрева расположены:

— трасса Волгодонск — Морозовск (выезд из Цимлянска);

— 1000 км М-4 «Дон»;

— 980 км М-4 «Дон»;

— 929 км М-4 «Дон»;

— 1014 км М-4 «Дон»;

— 1056 км М-4 «Дон»;

— 1086 км М-4 «Дон»;

— 873 км М-4 «Дон»;

— 316 км Р-260;

— 216 км Р-260;

— 82 км Р-280;

— 52 км Р-280.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим. В экстренных случаях нужно звонить по номеру «112», по единому номеру пожарно-спасательной службы «101» или по телефону доверия ГУ МЧС России по Ростовской области: 8 (863) 239−99−99.

Непогода, по прогнозу синоптиков, продлится в течение 2 и 3 февраля. Напомним, за сутки на Дону должно выпасть до 20 см снега.

