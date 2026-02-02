В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сроки проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание у пациента не должны превышать трех рабочих дней, следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кроме того, согласно документу, сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкозаболевание не должны превышать семи рабочих дней с момента их назначения.
При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в специализированную медицинскую организацию для оказания медпомощи.
Также срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать трех рабочих дней со дня постановки данного диагноза.