Нацбанк сказал о суперподделках долларов в Беларуси

Из 361 фальшивых купюр долларов США, 12 номиналом в 50 долларов и одна 20-долларовая оказались настоящими, но с добавленными ноликами. В оригинале это были пяти — и двухдолларовые банкноты. А вот восемь 100-долларовых купюр оказались суперподделками. То есть они настолько высокого качества, что почти неотличимы от настоящих.