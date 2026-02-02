Нацбанк сказал о суперподделках долларов в Беларуси. Подробности сообщаются в отчете о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе Республики Беларусь, опубликованном на сайте регулятора.
Так за 9 месяцев 2025 года в Беларуси были выявлены 411 фальшивых денежных знаков, включая две монеты. Больше всего подделок среди долларов: их количество составило 361 купюру, что составляет 87,8% в доле всех выявленных поддельных денег. Также были обнаружены и изъяты 25 (6,1%) «липовых» банкнот российских рублей, 22 (5,4%) подделки евро, и 3 (0,7%) купюры белорусских рублей.
Больше половины — 55,7% денежных подделок выявляют в Минске, на другие области Беларуси приходится по 4,6 — 12,2%. Всего фальшивки были обнаружены и изъяты в 41 населенном пункте страны.
Чаще всего подделывают американскую валюту номиналами 100 и 50 долларов — 71,5% и 28% соответственно. Также за указанный период 2025 года были обнаружены две банкноты номиналом 20 долларов.
Из 361 фальшивых купюр долларов США, 12 номиналом в 50 долларов и одна 20-долларовая оказались настоящими, но с добавленными ноликами. В оригинале это были пяти — и двухдолларовые банкноты. А вот восемь 100-долларовых купюр оказались суперподделками. То есть они настолько высокого качества, что почти неотличимы от настоящих.
Среди российских рублей большинство подделок относятся к пятитысячным купюрам, также встречались единичные подделки 1000 и 500 рублей. У валюты Шенгенской зоны самой «ходовой» банкнотой оказалась с номиналом 50 евро, и в единичных случаях встречались купюры в 5,10, 20, 100 и даже 500 евро, и монеты в 2 евро.
Если не считать монеты и суперподделки долларов США, то все остальные фальшивые денежные знаки были выполнены с помощью плоской печати, а также струйной печати на принтерных устройствах и электрофотографии.
Ранее Нацбанк презентовал новый графический знак белорусского рубля.
А еще сыновья бразильского посла нашли себе невест в Беларуси.
Кроме того, эпидемиологи ждут подъем заболеваемости гриппом и ОРИ в Минске после 10 февраля.