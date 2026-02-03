Ричмонд
Самарцам напомнили правила перевозки животных в метро

В Самаре местным жителям рассказали о перевозке животных.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре пассажирам напомнили о правилах перевозки животных в метро. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

— При перевозке животных, за исключением собак-поводырей с соответствующими документами, которые помогают людям с нарушениями зрения, рекомендуется использовать клетки или другие контейнеры с непрозрачным дном, — отметили в сообщении.

Пассажирам, планирующим транспортировку животных, рекомендуется использовать корзинки, короба или специализированные переноски. Важно учитывать, что габариты этих контейнеров не должны превышать 150 сантиметров по всем трем измерениям: длине, ширине и высоте.