Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На двух участках трассы М-4 в Ростовской области осложнилось движение транспорта

Водителей предупредили о сложностях с проездом на 983 км и 950 км М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На участках 983 км и 950 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области осложнилось движение транспорта в южном направлении. Проблемы связаны с непогодой — идет снег и сохраняется порывистый ветер. Об этом вечером 2 февраля предупреждают в управлении Госавтоинспекции.

— Сформированы дополнительные экипажи ДПС, выведена спецтехника. Сформирован оперативный штаб. Безопасность дорожного движения обеспечивается в усиленном режиме, — информируют в управлении Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о заторе в районе 1062 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе.

Водителям напоминают: на трассах уже развернули мобильные пункты обогрева, всего их 12. В частности, на М-4 «Дон» пункты работают на 1000 км, 980 км, 929 км, 1014 км, 1056 км, 1086 км, 873 км.

Автовладельцев просят по возможности отказаться от поездок без крайней необходимости, а при выезде нужно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.