На двух участках трассы М-4 в Ростовской области осложнилось движение транспорта

На участках 983 км и 950 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области осложнилось движение транспорта в южном направлении. Проблемы связаны с непогодой — идет снег и сохраняется порывистый ветер. Об этом вечером 2 февраля предупреждают в управлении Госавтоинспекции.