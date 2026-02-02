На двух участках трассы М-4 в Ростовской области осложнилось движение транспорта

На участках 983 км и 950 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области осложнилось движение транспорта в южном направлении. Проблемы связаны с непогодой — идет снег и сохраняется порывистый ветер. Об этом вечером 2 февраля предупреждают в управлении Госавтоинспекции.
— Сформированы дополнительные экипажи ДПС, выведена спецтехника. Сформирован оперативный штаб. Безопасность дорожного движения обеспечивается в усиленном режиме, — информируют в управлении Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о заторе в районе 1062 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе.
Водителям напоминают: на трассах уже развернули мобильные пункты обогрева, всего их 12. В частности, на М-4 «Дон» пункты работают на 1000 км, 980 км, 929 км, 1014 км, 1056 км, 1086 км, 873 км.
Автовладельцев просят по возможности отказаться от поездок без крайней необходимости, а при выезде нужно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными.
