Выгнал бывшую жену из дома жить в бане: жительнице Башкирии помог лишь суд

Житель Башкирии после развода выгнал из дома бывшую жену жить в баню.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Благовещенске судебные приставы принудительно вселили женщину в частный дом, который она была вынуждена покинуть после развода. Как сообщает Федеральная служба судебных приставов Башкирии, бывшие супруги не смогли договориться о порядке пользования совместной жилплощадью.

После расторжения брака мужчина остался в доме, фактически не допуская туда бывшую жену. Женщина в течение месяца была вынуждена жить в бане на участке, после чего обратилась в суд.

Инстанция удовлетворил ее иск, однако бывший супруг проигнорировал это. Получив исполнительный лист, судебные приставы приступили к принудительному вселению. Прибыв на место, они предупредили мужчину об административной ответственности за неисполнение решения суда.

Несмотря на сопротивление должника, в присутствии понятых приставы исполнили судебный акт: вселили женщину в дом, а бывший супруг передал ей ключи от жилья.

