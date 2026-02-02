Ричмонд
Трассу М-4 в Ростовской области замело снегом

Метель, снегопад и гололедица ухудшили ситуацию на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 февраля трассу М-4 «Дон» в Ростовской области замело снегом, резко ухудшилась видимость. Сейчас на отдельных участках проезжей части сохраняются пробки. В частности, заторы остаются в районе 1062 км, 983 км и 950 км автодороги.

Сотрудники Госавтоинспекции сняли на видео дорожную ситуацию и посоветовали водителям воздержаться от поездок, а тех, кто сейчас за рулем, попросили быть внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним, на донских трассах сейчас работают двенадцать пунктов обогрева. Водители и их пассажиры могут остановиться в таких пунктах, согреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.

Ранее на Дону объявили штормовое предупреждение. Только за сутки в регионе должно выпасть до 20 см снега.

