Трассу М-4 в Ростовской области замело снегом

Вечером 2 февраля трассу М-4 «Дон» в Ростовской области замело снегом, резко ухудшилась видимость. Сейчас на отдельных участках проезжей части сохраняются пробки. В частности, заторы остаются в районе 1062 км, 983 км и 950 км автодороги.
Сотрудники Госавтоинспекции сняли на видео дорожную ситуацию и посоветовали водителям воздержаться от поездок, а тех, кто сейчас за рулем, попросили быть внимательными и осторожными на дорогах.
Напомним, на донских трассах сейчас работают двенадцать пунктов обогрева. Водители и их пассажиры могут остановиться в таких пунктах, согреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.
Ранее на Дону объявили штормовое предупреждение. Только за сутки в регионе должно выпасть до 20 см снега.
