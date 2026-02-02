Уверенная победа! «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 2:1

Сегодня, 2 февраля, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Никита Зоркин (забросил шайбу в ворота соперников на четвертой минуте матча) и Евгений Кулик (забил гол в овертайме). За команду гостей отличился лишь Никита Хоружев (26).
«СЮ» после 53 игр с 58 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится на следующей неделе — 13 февраля. Команда схлестнется в столице Башкирии с «Металлургом».
