Уверенная победа! «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 2:1

«Салават Юлаев» обыграл 2:1 «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 февраля, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Никита Зоркин (забросил шайбу в ворота соперников на четвертой минуте матча) и Евгений Кулик (забил гол в овертайме). За команду гостей отличился лишь Никита Хоружев (26).

«СЮ» после 53 игр с 58 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится на следующей неделе — 13 февраля. Команда схлестнется в столице Башкирии с «Металлургом».

