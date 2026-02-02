Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Балтикой и у Калининградской области заметили два западных самолета

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании, а также разведывательный самолет Saab 340B ISR замечены в понедельник над Балтийским морем и у Калининградской области, следует из данных сервиса Flightradar.

Источник: Royal Air Force

Самолет Saab 340B ISR вылетел с британской авиабазы Королевских ВВС Крэнвелл и был замечен над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области. Самолет Saab 340B ISR вылетел из одного из аэропортов Литвы и был замечен у Калининградской области.