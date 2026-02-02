Тепло впервые заставили двигаться от «холодного» к «горячему» квантовому объекту

«В соответствии со вторым началом термодинамики, тепло не может переходить само собой от более холодного тела к более теплому. Недавно коллеги показали, что квантовые взаимодействия между внешней средой и наборами частиц могут заставлять тепло двигаться в обратном направлении, что поставило под сомнение эту аксиому. Нам удалось экспериментально показать, что обратного движения тепла можно добиться и при отсутствии квантовых связей между частицами и окружающей средой», — пишут физики.