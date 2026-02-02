Из-за метели и снега в Ростове взлетели цены на такси

В отдельных случаях, по словам людей, стоимость проезда увеличилась едва ли не в пять раз. Ранее сообщалось, что к 18 часам вечера из центра в Суворовский можно было уехать не меньше чем за 3 тысячи рублей, а в Левенцовку — за 2 тысячи рублей.