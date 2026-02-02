Ричмонд
Из-за метели и снега в Ростове взлетели цены на такси

Вызвать такси в Ростове вечером 2 февраля очень сложно.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 февраля стоимость услуг такси в Ростове-на-Дону взлетела из-за снегопада и метели. На это пожаловались некоторые жители донской столицы.

В отдельных случаях, по словам людей, стоимость проезда увеличилась едва ли не в пять раз. Ранее сообщалось, что к 18 часам вечера из центра в Суворовский можно было уехать не меньше чем за 3 тысячи рублей, а в Левенцовку — за 2 тысячи рублей.

При этом заказы ростовчанам приходилось ждать довольно долго не только из-за погодных условий, но и из-за резко возросшего количества пассажиров, желающих как можно скорее добраться домой.

К 19 часам в Ростове-на-Дону сохраняются 10-балльные пробки. Город буквально застыл. В эти минуты стоит весь центр, не двигаются автомобили в сторону Северного и Суворовского. Внушительная пробка собралась на Чемордачке и Левобережной, там затор в сторону трассы М-4 составляет около 8 км.

Ранее в донской столице ввели режим повышенной готовности.

