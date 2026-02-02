В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров

Кроме Москвы, проверку телефонов пассажиров метро проводят, в частности, в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор Кирилл Поляков 30 января заявил, что людей просят показать экран их устройств в связи с повышенными мерами безопасности. Чиновник отметил, что разблокировать устройство и продемонстрировать его содержимое посетителей не просят. Он пояснил, что «время непростое», и призвал отнестись к этому с пониманием.