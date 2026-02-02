Профессор Юрасов рассказал о влиянии сильного мороза на связь и технику

Низкие температуры ниже минус 20 градусов могут привести к отключению навигации и потере связи в смартфонах и автомобильных системах. Об этом «Ленте.ру» сообщил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
По его словам, основная проблема заключается в аккумуляторе, так как на холоде химические реакции в нем замедляются. При сильном морозе устройству начинает не хватать мощности, и оно отключает энергоемкие модули, включая усилитель сотового сигнала и часть GPS-приемника. Это вызывает сообщения об отсутствии сети или прекращение обновления местоположения на карте.
Эксперт добавил, что мороз также может провоцировать сбои в высокочастотных компонентах. Ледяная пленка на внутренних контактах или антенне ухудшает прием сигнала GPS и Глонасс в любых устройствах, от смартфонов до умных часов. Кроме того, у электромобилей в холод реальный запас хода сокращается на 30−40 процентов из-за затрат энергии на обогрев и снижения эффективности батареи.
Чтобы избежать проблем, Юрасов рекомендует максимально беречь технику от переохлаждения. На улице смартфон стоит держать во внутреннем кармане и доставать ненадолго. В автомобиле не следует класть телефон на холодную панель у лобового стекла. Если устройство замерзло и выключилось, нельзя сразу заряжать его или греть на батарее отопления. Необходимо дать гаджету плавно отогреться при комнатной температуре.
Для длительных поездок в условиях плохого покрытия эксперт советует заранее прокладывать маршрут и загружать офлайн-карты, а навигацию питать от бортовой сети через держатель с зарядкой.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова назвала самые морозные дни в Москве на неделе.