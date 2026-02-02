Профессор Юрасов рассказал о влиянии сильного мороза на связь и технику

Эксперт добавил, что мороз также может провоцировать сбои в высокочастотных компонентах. Ледяная пленка на внутренних контактах или антенне ухудшает прием сигнала GPS и Глонасс в любых устройствах, от смартфонов до умных часов. Кроме того, у электромобилей в холод реальный запас хода сокращается на 30−40 процентов из-за затрат энергии на обогрев и снижения эффективности батареи.