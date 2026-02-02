Все человеческое нам отныне чуждо

…Знакомых у меня — не миллион, но, как шутят дети, близко к тому. Все работают в разных сферах и компаниях, с соцпакетами и без, с разным уровнем зарплат и запросов. Даже не работают, — пашут. И стараются не ныть — чтобы не потерять место. Опросила с десяток человек, все от новации в шоке. «У нас и так корпоративная почта просматривается, мы все это знаем, — сказал мне грустно бывший одноклассник. — Хотя что там можно узнать? Нет ли бунта? Или что я в сердцах в письме Петрову назвал Иванова козлом?».