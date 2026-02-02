Все человеческое нам отныне чуждо

И точно! Рай впереди, ведь эти системы «могут фиксировать изменения в манере печати и скорости набора текста, анализировать тональность деловой переписки и общую динамику коммуникаций в рабочих чатах, что поможет вовремя выявить риск утомления или выгорания и предложить поддержку сотруднику…».
Чуете, благом потянуло? То есть наедешь на коллегу, не выполнившего обещанное, — плохо. Вопрос — кому. Ему, обалдую? Или вам? У вас же стресс! Видите скрытые его признаки в этом электронном письме? Вы же давите! Осознав все до конца, я просто взвыла: «Константин Сергеевич, где вы? Давайте дуэтом гаркнем: “Не верю!!!”».
…Знакомых у меня — не миллион, но, как шутят дети, близко к тому. Все работают в разных сферах и компаниях, с соцпакетами и без, с разным уровнем зарплат и запросов. Даже не работают, — пашут. И стараются не ныть — чтобы не потерять место. Опросила с десяток человек, все от новации в шоке. «У нас и так корпоративная почта просматривается, мы все это знаем, — сказал мне грустно бывший одноклассник. — Хотя что там можно узнать? Нет ли бунта? Или что я в сердцах в письме Петрову назвал Иванова козлом?».
Словом, в благостность подобных намерений не поверил никто. Да и я считаю, что начальник — если он нормальный начальник — всегда знает, кто и как из его сотрудников на самом деле работает и как себя чувствуют. А мама моя, всю жизнь занимавшаяся охраной труда, без всяких следилок, по каким-то показателям определяла, если надо было, кто устал по-настоящему, а кому пахать и пахать.
— У меня в подчинении 32 человека, — рассказывает мне подруга, работающая в крупной медицинской компании. — Мне их KPI (Ключевые показатели эффективности — величины, помогающие понять, насколько хорошо работает бизнес. — «ВМ») рассчитывать не надо, поскольку знаю всех отлично. И если моя помощница начала медленнее составлять текст письма, это значит, что она просто делает это вдумчивее! А как такие человеческие особенности будет определять следилка?!
Вот и я не верю ни в какие медовые обещания бизнеса и опасаюсь оголтелости при внедрении технологий. А тут — просто не верю, что это делается для пользы сотрудников. Возможность тотального контроля дает руководителям шанс манипулировать работниками. Разговоры же о том, что подобные технологии должны применяться в понятных для коллектива рамках (с прозрачными правилами, корректной работой с персональными данными и соблюдением КЗОТа), кажутся мне верхом цинизма. Почему, кстати, не решить все это проще, поставив вопрос о применении таких технологий на голосование? Пусть трудовой коллектив и определит, «за» он или «против».
…Н-да, прошло время разговоров и аудиенций. Все то человеческое, что находилось в поле между работодателями и работниками, изгоняется. Раз — и HR-технологии определят, что опытнейшая Мариванна стала делать что-то медленнее, заявят о ее «выгорании». И пойдет Мариванна куда глаза глядят. Роботизация как-то уверенно ведет нас к работизации, вам не кажется?