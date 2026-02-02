В Госдуме поддержали слова главы ФИФА о возвращении России в мировой футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) может рассмотреть снятие бана с российских команд после соответствующего заявления президента организации Джанни Инфантино, сообщила в беседе с aif.ru олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Напомним, Инфантино, отвечая на вопрос Sky News о возможном снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях, сказал, что ФИФА обязана рассмотреть этот вопрос.
Инфантино также назвал этот запрет бесполезным, породившим лишь «разочарование и ненависть». Российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за украинского конфликта.
«Хочется верить, что после заявления президента ФИФА вопросом займутся. Хотя он изначально довольно нейтрально-позитивно был настроен в нашу сторону. Инфантино говорил, что он в этом вопросе не мог преодолеть некое сопротивление. Хотя этот запрет ни к чему вообще не привел. Когда подпишут мирное соглашение по Украине, будут приняты определенные договоренности по территориям и по другим моментам, то встанет вопрос: зачем вообще наших спортсменов отстраняли? И Инфантино, говоря о бесполезности этого запрета, видимо, это и имеет в виду. Наших футболистов отстранили, и только потеряли от этого, а не приобрели», — отметила Журова.
