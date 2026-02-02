Ученый Бюттнер рассказал о приятном способе увеличить продолжительность жизни

Исследователь долголетия и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер рассказал о способе увеличить продолжительность жизни. По словам специалиста, в Греции, где люди часто доживают до 100 лет, принято спать после обеда.
— Лучшие способы увеличения продолжительности жизни — те, что улучшают качество жизни и приносят удовольствие. Послеобеденный сон входит в их число, — отметил он.
Ученый добавил, что эффективность дневного сна подтверждена научными исследованиями. По словам врачей, 20-минутный отдых пять раз в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на треть, передает Daily Mirror.
Ранее Бюттнер рассказал, что он долгое время путешествовал по «голубым зонам» планеты и наблюдал за долгожителями. У них всех есть одна общая черта: они никогда не перекусывают между приемами пищи. По его словам, многие диетологи привыкли советовать совершенно противоположенное.
В ноябре прошлого года академик РАН Александр Сергеев сообщил, что активную жизнь человека можно продлить до 120 лет при условии раннего мониторинга и профилактических мероприятий. Ученый отметил, что российский проект «Цифровой профиль здоровья человека» в будущем сможет способствовать продлению активной жизни.