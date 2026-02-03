В Омске откроется новый магазин популярного секонд-хенда

Это открытие станет частью перезапуска проекта. Напомним, что в конце января «Кладовка» закрыла два своих магазина — на 10-й Чередовой и на улице 12-го Декабря. Тогда организаторы обещали, что вместо них в феврале горожан ждёт новый, улучшенный формат. Похоже, этим форматом и станет точка в Амурском.