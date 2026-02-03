В Омске откроется новый магазин популярного секонд-хенда

Популярный омский проект «Кладовка» готовится к расширению. Команда секонд-хенда объявила о планах открытия новой торговой точки в Амурском поселке. Точная дата старта пока держится в секрете, но организаторы уже поделились новостью в своих социальных сетях с кратким и интригующим сообщением: «Амур! “Кладовка”! Скоро!».
Это открытие станет частью перезапуска проекта. Напомним, что в конце января «Кладовка» закрыла два своих магазина — на 10-й Чередовой и на улице 12-го Декабря. Тогда организаторы обещали, что вместо них в феврале горожан ждёт новый, улучшенный формат. Похоже, этим форматом и станет точка в Амурском.
Проект «Кладовка», существующий с 2017 года, представляет собой сеть магазинов, где омичи могут продавать вещи, которые им больше не нужны. По данным «2ГИС», на данный момент магазины также работают в Нефтяниках и на Левобережье.
