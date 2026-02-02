Онколог Кузнецов назвал скрытые симптомы рака груди на ранней стадии

Особая опасность, по словам врача, заключается в склонности болезни к рецидивам даже после успешного лечения. Опухоль может вернуться в области рубца, в лимфоузлах, органах или костной системе. Вероятность повторения после мастэктомии составляет около 2%, а после радикальной резекции — чуть выше. Для своевременного выявления рецидива в первый год после лечения пациенты должны проходить обследование каждые три месяца с помощью УЗИ, рентгена и КТ, что позволяет решить проблему медикаментозно на самой ранней стадии.