Онколог Кузнецов назвал скрытые симптомы рака груди на ранней стадии

Несмотря на пугающую статистику, которая стабильно отводит раку молочной железы первое место в структуре женской онкологии, у медиков есть и обнадёживающие данные. Оказалось, что рост заболеваемости напрямую связан с успехами ранней диагностики.
Первый заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Константин Лактионов пояснил, что увеличение числа выявленных случаев в России связано не с прогрессированием болезни как таковой, а с более активной работой скрининговых программ и внимательным отношением женщин к своему здоровью. Он подчеркнул, что при раннем обнаружении этот вид рака хорошо поддаётся лечению и длительному контролю, что делает рост выявляемости, по сути, позитивной тенденцией, пишет KP.RU.
Однако врачи предупреждают о серьёзных рисках, главный из которых — омоложение болезни. Если абсолютным фактором риска традиционно считается возраст 45−50 лет, то теперь профилактические осмотры следует начинать уже с 30 лет. Онколог-маммолог Анатолий Кузнецов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что насторожить должны любые изменения: асимметрия груди, появление выбуханий или западений на коже, её покраснение или пигментация. Ключевым симптомом является безболезненное плотное образование с неровными краями, которое может сопровождаться втяжением кожи, болью, увеличением лимфоузлов или выделениями из соска.
Кузнецов выделил наследственность как мощный фактор риска: опасность повышает семейный анамнез по раку молочной железы, женской репродуктивной системы или толстой кишки. К относительным факторам он отнёс поздние роды, приём оральных контрацептивов до первых родов, курение, алкоголь и избыточный вес.
Особая опасность, по словам врача, заключается в склонности болезни к рецидивам даже после успешного лечения. Опухоль может вернуться в области рубца, в лимфоузлах, органах или костной системе. Вероятность повторения после мастэктомии составляет около 2%, а после радикальной резекции — чуть выше. Для своевременного выявления рецидива в первый год после лечения пациенты должны проходить обследование каждые три месяца с помощью УЗИ, рентгена и КТ, что позволяет решить проблему медикаментозно на самой ранней стадии.
Своевременная диагностика, внимание к тревожным симптомам и регулярные осмотры, особенно при наличии факторов риска, остаются главным оружием в борьбе с этой патологией.
