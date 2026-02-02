Нужно ли мыть банку с газировкой перед питьем: эксперт дал ответ

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Сергей Шихов рассказал, нужно ли мыть банку с газировкой перед тем, как пить из нее. По его словам, риск заразиться при употреблении напитка из немытой банки крайне невелик, если соблюдаются нормы производства и хранения. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Мыть банку или не мыть — это вопрос здравого смысла. Если отследить путь банки от производителя алюминиевой тары до предприятия розничной торговли, то он сопровождается постоянной мойкой-дезинфекцией и находится под контролем службы качества», — отметил Шихов.
Эксперт добавил, что опасность возрастает только при нарушении правил торговли: например, если банки хранятся на грязных полках или в запрещенных местах. В таких случаях вероятность загрязнения поверхности алюминиевой тары может увеличиться.
По словам Шихова, прямое питье из банки безопасно, однако при сомнениях лучше заранее помыть ее с моющим средством и ополоснуть под проточной водой. Это поможет снизить любые потенциальные риски для здоровья.
