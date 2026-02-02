Нужно ли мыть банку с газировкой перед питьем: эксперт дал ответ

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Сергей Шихов рассказал, нужно ли мыть банку с газировкой перед тем, как пить из нее. По его словам, риск заразиться при употреблении напитка из немытой банки крайне невелик, если соблюдаются нормы производства и хранения. Об этом пишет «Газета.Ru».