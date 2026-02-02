Итальянская биатлонистка Пасслер провалила допинг-тест перед Олимпиадой

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер получила положительный результат допинг-теста накануне домашней Олимпиады. Об этом сообщило издание La Repubblica.
В пробе 24-летней спортсменки был найден летрозол — хотя этот препарат не считается допингом, он включен в список запрещенных веществ, так как может использоваться для снижения уровня эстрогена при приеме анаболических стероидов. Тестирование проходило в период, не связанный с соревнованиями.
Теперь Пасслер будет отстранена от участия в соревнованиях, в итальянской сборной ее заменит Самуэла Комола.
Ранее ирландского бойца смешанных единоборств и бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора отстранили от соревнований до 20 марта 2026 года. Спортсмен не пришел на три сдачи допинг-проб на протяжении года, что является нарушение антидопинговых правил.
В октябре прошлого года российская ски-альпинистка получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, когда ей еще не исполнилось 14 лет. В ее допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество преднизолон, относящееся к классу S9 — глюкокортикоиды. Срок дисквалификации несовершеннолетней завершится 28 февраля 2026 года.