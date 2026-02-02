Итальянская биатлонистка Пасслер провалила допинг-тест перед Олимпиадой

В пробе 24-летней спортсменки был найден летрозол — хотя этот препарат не считается допингом, он включен в список запрещенных веществ, так как может использоваться для снижения уровня эстрогена при приеме анаболических стероидов. Тестирование проходило в период, не связанный с соревнованиями.