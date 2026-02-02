Завершились испытания элементов конструкции из отечественного композита для ВТГР

Реактор ВГТР станет основой для атомной энерготехнологической станции (АЭТС), которую решено построить в рамках комплексного проекта электроэнергетического дивизиона Росатома. Реакторы типа ВТГР относятся к энергетическим системам поколения IV по классификации МАГАТЭ. Отработка технологии создания элементов конструкции ВТГР из углеродного композита — очередной значимый этап реализации проекта по разработке технологических решений для создания АЭТС с ВТГР и химико-технологической частью (ХТЧ), отмечается в сообщении Росатома. На завершающем этапе испытаний композита конструкторы и технологи отработали методы промышленного изготовления и создали полноразмерные макеты отдельных элементов конструкции, включая опорный элемент высотой 1 650 мм, комплект которых служит опорой для активной зоны из графитовых тепловыделяющих сборок, а также рабочий орган системы управления и защиты — длинномерную гибкую конструкцию, собираемую из отдельных секций высотой 500 мм каждая.