Завершились испытания элементов конструкции из отечественного композита для ВТГР

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ученые Росатома успешно завершили испытания первых элементов конструкции из отечественного углерод-углеродного композиционного материала для высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР). Материал выдержал реакторные испытания при температурах до 1 300 градусов Цельсия, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Реактор ВГТР станет основой для атомной энерготехнологической станции (АЭТС), которую решено построить в рамках комплексного проекта электроэнергетического дивизиона Росатома. Реакторы типа ВТГР относятся к энергетическим системам поколения IV по классификации МАГАТЭ. Отработка технологии создания элементов конструкции ВТГР из углеродного композита — очередной значимый этап реализации проекта по разработке технологических решений для создания АЭТС с ВТГР и химико-технологической частью (ХТЧ), отмечается в сообщении Росатома. На завершающем этапе испытаний композита конструкторы и технологи отработали методы промышленного изготовления и создали полноразмерные макеты отдельных элементов конструкции, включая опорный элемент высотой 1 650 мм, комплект которых служит опорой для активной зоны из графитовых тепловыделяющих сборок, а также рабочий орган системы управления и защиты — длинномерную гибкую конструкцию, собираемую из отдельных секций высотой 500 мм каждая.
«Важно подчеркнуть, что отработка технологии изготовления элементов конструкции реактора ВТГР велась с использованием имеющегося на площадке технологического партнера промышленного оборудования. Это позволит в дальнейшем применять полученный опыт не только для изготовления иных элементов конструкции реактора ВТГР, но и использовать технологию в других инновационных проектах российской атомной отрасли», — отметил куратор проекта со стороны АО «Концерн Росэнергоатом» Федор Григорьев, чьи слова приводятся в сообщении.
Технологии водородной энергетики.
Водородная энергетика — одно из приоритетных направлений научно-технологического развития Росатома. Электроэнергетический дивизион с 2021 года реализует масштабный инвестиционный проект по разработке технологий водородной энергетики для крупномасштабного производства и потребления водорода и водородсодержащих продуктов. В рамках комплексного проекта ведется разработка технологических решений для АЭТС с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и ХТЧ для производства водородсодержащих продуктов и аммиака. Реакторная установка ВТГР (тепловая мощность — 200 МВт) призвана обеспечить выработку в активной зоне реактора высокопотенциального тепла (температура гелиевого теплоносителя на выходе из активной зоны составляет 850 °C) для генерации перегретого пара (температура пара 750 °C) и передачи его промышленному потребителю.