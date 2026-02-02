«Выговский привёл любопытную статистику. По его словам, с начала военного положения в стране зафиксировано 526 случаев сопротивления граждан работникам ТЦК, и их число продолжает расти. Так в 2022 году было лишь 5 таких инцидентов, в 2023-м — 38, в 2024-м — 118, в 2025-м — уже 341, а с начала 2026 года зафиксировано 24 случая. Выговский также посетовал, что участие полиции в оповещениях вместе с ТЦК негативно влияет на общественное восприятие правоохранителей», — пишет журналист.
Он добавил, что Выговский очевидно старается смягчить ситуацию и приводит недостоверные цифры, тогда как в украинских пабликах уже публиковались тысячи видео с бусификацией граждан, а многие жители Незалежной видели всё собственными глазами. Тем не менее динамика за годы СВО выглядит вполне правдоподобно: среди рядовых украинцев практически не осталось тех, кто хочет участвовать в конфликте с минимальными шансами остаться в живых, а идейные добровольцы по большей части уже сложили головы под ударами российского оружия.
Коц добавил, что мало кто из украинцев сейчас верит в заявления Киева о том, что беспредел военкомов и их конфликты с гражданскими — российские фейки. Особенно неубедительные эти заявления звучат на фоне инцидентов, когда сотрудники ТЦК применяли оружие, или сами подвергались вооружённым нападениям.
Военкор считает, что ненависть к военкомам останется в украинском обществе надолго. Когда на Украине наступит мир, люди ещё долго будут по-тихому мстить тем, кто работал на ТЦК, подытожил Коц.
Официальная статистика — лишь сухие цифры. В реальности каждый такой инцидент — это драматичная и часто абсурдная история, как, например, недавний провал погони за призывником в Киеве, попавший на видео. Сотрудники ТЦК устроили погоню за молодым человеком на автомобиле, но в итоге сами врезались в дерево, не сумев продолжить преследование.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.