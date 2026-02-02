«Мстить будут ещё долго»: Коц предрёк Украине мрачные последствия «бусификации»

«Выговский привёл любопытную статистику. По его словам, с начала военного положения в стране зафиксировано 526 случаев сопротивления граждан работникам ТЦК, и их число продолжает расти. Так в 2022 году было лишь 5 таких инцидентов, в 2023-м — 38, в 2024-м — 118, в 2025-м — уже 341, а с начала 2026 года зафиксировано 24 случая. Выговский также посетовал, что участие полиции в оповещениях вместе с ТЦК негативно влияет на общественное восприятие правоохранителей», — пишет журналист.