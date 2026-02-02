Вице-комиссионер НХЛ Дэйли подтвердил участие хоккеистов лиги в ОИ-2026

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла итоговое решение об участии своих хоккеистов в Олимпийских играх 2026 года. Об этом в беседе с championat.com заявил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.
Он подтвердил, что сильнейшие хоккеисты планеты поедут на турнир. Игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 5 по 22 февраля 2026 года. Мужской хоккейный турнир стартует 11 февраля.
Это будет первая Олимпиада с участием хоккеистов НХЛ за последние 12 лет. Предыдущий раз они играли на Играх 2014 года в Сочи.
Ранее сообщалось, что вратарь Андрей Василевский выступит в НХЛ в шлеме с гербом России и матрёшками.