Вице-комиссионер НХЛ Дэйли подтвердил участие хоккеистов лиги в ОИ-2026

Вице-комиссионер НХЛ Билли Дэйли подтвердил информацию о том, что хоккеисты лиги буду участвовать в Олимпиаде 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла итоговое решение об участии своих хоккеистов в Олимпийских играх 2026 года. Об этом в беседе с championat.com заявил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.

Он подтвердил, что сильнейшие хоккеисты планеты поедут на турнир. Игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 5 по 22 февраля 2026 года. Мужской хоккейный турнир стартует 11 февраля.

Это будет первая Олимпиада с участием хоккеистов НХЛ за последние 12 лет. Предыдущий раз они играли на Играх 2014 года в Сочи.

Ранее сообщалось, что вратарь Андрей Василевский выступит в НХЛ в шлеме с гербом России и матрёшками.