Эксперты назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили о том, что не все продукты подходят для хранения в холодильнике, так как низкие температуры могут испортить их вкус, текстуру или даже привести к порче. Об этом сообщает издание La Nación.