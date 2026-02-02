Эксперты назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили о том, что не все продукты подходят для хранения в холодильнике, так как низкие температуры могут испортить их вкус, текстуру или даже привести к порче. Об этом сообщает издание La Nación.
В частности, хлеб в холодильнике быстро черствеет, его мякиш твердеет, а корочка становится резиновой. Мёд при охлаждении может забродить и кристаллизоваться, а оливковое масло — помутнеть и образовать комки.
Также не рекомендуется охлаждать помидоры, баклажаны и кабачки, они теряют аромат и меняют структуру. Лук и чеснок в холодильнике размягчаются, преждевременно прорастают и покрываются плесенью.
Кроме того, специалисты советуют хранить при комнатной температуре консервы в масле, картофель, бананы, авокадо и арбузы.
