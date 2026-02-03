«Омичка» дома проиграла «Тулице» и осталась вне зоны плей-офф

После того, как идущий восьмым «Протон» проиграл «Ленинградке», призом для победителя матча в Омске стало место в зоне плей-офф. «Омичка» неуверенно начала игру, долго догоняла соперника, но удачно провела концовку и вырвала победу в первой партии — 25:22. А вот во второй партии всё случилось с точностью до наоборот: ведя 10:4, «лисицы» позволили себя догнать и перегнать — 22:25.