«Омичка» дома проиграла «Тулице» и осталась вне зоны плей-офф

В матче 20-го тура регулярного чемпионата женской Суперлиги «Омичка» на домашнем паркете проиграла тульской «Тулице» — 2:3.
После того, как идущий восьмым «Протон» проиграл «Ленинградке», призом для победителя матча в Омске стало место в зоне плей-офф. «Омичка» неуверенно начала игру, долго догоняла соперника, но удачно провела концовку и вырвала победу в первой партии — 25:22. А вот во второй партии всё случилось с точностью до наоборот: ведя 10:4, «лисицы» позволили себя догнать и перегнать — 22:25.
Неуверенность по ходу игры попеременно сопровождала обе команды. В третьем сете у «Тулицы» раскрылся козырь в виде 23-летней Ксении Лебёдкиной, обладающей мощным ударом. «Омичка», во многом за счёт удачной игры на приёме либеро Анастасии Васильевой и первого темпа Анастасии Азановой, сумела дожать непростую партию в свою пользу — 25:21. Хозяйки поля имели все шансы забирать игру в четвёртой партии, но после 10:5 на старте развалились и отдали победу в руки тулячек — 22:25.
Сил на тай-брейк подопечным Александра Кошкина уже не хватило. После рывка «Тулицы» со счётом 7:1 «Омичка» попробовала вернуться в игру, но было поздно — 10:15 и 2−3 в матче.
«Лисицы» из Омска остались десятыми в таблице Суперлиги. В следующей встрече «Омичка» отправится в Москву, чтобы попробовать взять реванш у «Динамо» за обидное поражение в домашней игре 1-го круга. Игра пройдёт в субботу, 7 февраля. Начало — в 20:00 по омскому времени.