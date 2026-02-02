Минздрав Башкирии: информация о вспышке менингококковой инфекции — фейк

В медицинские учреждения Башкирии стали поступать поддельные документы с тревожной информацией о якобы выявленном случае менингококковой инфекции в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн в Уфе. Как сообщает Telegram-канал «Фактчекинг по-башкирски», эта информация является фейком.
В Министерстве здравоохранения Башкирии официально заявили, что не рассылали подобных распоряжений и писем, их принятие не планируется, а эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.
Специалисты считают, что рассылка поддельных документов является очередной провокацией и может быть направлена на создание препятствий для участников специальной военной операции, находящихся в отпуске, чтобы ограничить их доступ к медицинской помощи.
Эксперты призывают медицинских работников и граждан не доверять подозрительным документам и проверять информацию исключительно на официальных сайтах и в социальных сетях министерств и ведомств.
