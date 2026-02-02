Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Башкирии: информация о вспышке менингококковой инфекции — фейк

В Башкирии опровергли фейк о вспышке менингококковой инфекции.

Источник: Комсомольская правда

В медицинские учреждения Башкирии стали поступать поддельные документы с тревожной информацией о якобы выявленном случае менингококковой инфекции в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн в Уфе. Как сообщает Telegram-канал «Фактчекинг по-башкирски», эта информация является фейком.

В Министерстве здравоохранения Башкирии официально заявили, что не рассылали подобных распоряжений и писем, их принятие не планируется, а эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.

Специалисты считают, что рассылка поддельных документов является очередной провокацией и может быть направлена на создание препятствий для участников специальной военной операции, находящихся в отпуске, чтобы ограничить их доступ к медицинской помощи.

Эксперты призывают медицинских работников и граждан не доверять подозрительным документам и проверять информацию исключительно на официальных сайтах и в социальных сетях министерств и ведомств.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.