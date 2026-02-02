Ричмонд
Bloomberg: ЕС хочет ввести запрет на импорт меди и платины из России

Евросоюз планирует ввести запрет на приобретение металлов у РФ в 20-й пакет антироссийских санкций.

Евросоюз хочет ввести запрет на приобретение у России меди, платины, иридия и родия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ряд новых ограничений планируется внести в 20-й пакет антироссийский санкций ЕС, который должен быть утвержден в феврале. При этом принятие запрета на приобретение металлов потребует одобрения со стороны всех стран-участниц объединения.

Ограничения также могут осложнить ситуацию на глобальном рынке цветных металлов. Согласно источнику, санкции в основном будут направлены против российской горно-металлургической компании «Норникель».

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз с 2022 года потерял порядка 48 миллиардов евро из-за санкций, введенных против России. Ограничения привезли к сокращению доходов от торговли с РФ на 65,3%.

