4 и 5 февраля в Ростовской области изменится расписание пригородных поездов

5 февраля поезд № 6157 отправится из Ростова в 7:40 и затем задержится на станциях в Красном Сулине (на 1 минуту), в городе Зверево (на 2 минуты), на станции Предугольной (на 1 минуту). Прибытие в Лихую планируется по графику, в 11:44.