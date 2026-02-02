4 и 5 февраля в Ростовской области изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам Лихая — Ростов — Лихая. Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (АО «СКППК»).
4 февраля поезд № 6156 отправится из Лихой в 15:26, а потом его график немного изменится на станциях в городах Зверево и Красном Сулине (Зверево — 15:55 (граф.)-15:56 (-1 мин), Красний Сулин 16:15−16:16 (-1 мин). Прибытие на вокзал в Ростов планируется по графику, в 19:14.
5 февраля поезд № 6157 отправится из Ростова в 7:40 и затем задержится на станциях в Красном Сулине (на 1 минуту), в городе Зверево (на 2 минуты), на станции Предугольной (на 1 минуту). Прибытие в Лихую планируется по графику, в 11:44.
График следования маршрутов временно изменится в связи с проведением ремонтно-путевых работ.
