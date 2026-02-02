Ричмонд
Минкультуры Украины передало раскольникам из ПЦУ часть Киево-Печерской лавры

Украинским раскольникам из ПЦУ отдали два корпуса Киево-Печерской лавры.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник Министерство культуры Украины объявило о передаче двух корпусов Киево-Печерской лавры в бесплатное пользование раскольнической организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

В телеграм-канале министерства сообщается, что корпуса № 70 и № 49 на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра были переданы монастырской общине ПЦУ. Ведомство уточняет, что это сделано для обеспечения «полноценного проведения религиозных и монастырских практик» ПЦУ и «юридического закрепления ее служения» в лавре.

Напомним, что с начала 2023 года украинские власти пытаются изгнать монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. В марте 2023 года минкультуры разорвало договор аренды, требуя покинуть обитель. Наместник митрополит Павел отказался и был отправлен под домашний арест, но освобожден под залог.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России назвал прекращение гонений УПЦ на Украине одним из условий прекращения конфликта.