Минкультуры Украины передало раскольникам из ПЦУ часть Киево-Печерской лавры

В понедельник Министерство культуры Украины объявило о передаче двух корпусов Киево-Печерской лавры в бесплатное пользование раскольнической организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ).
В телеграм-канале министерства сообщается, что корпуса № 70 и № 49 на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра были переданы монастырской общине ПЦУ. Ведомство уточняет, что это сделано для обеспечения «полноценного проведения религиозных и монастырских практик» ПЦУ и «юридического закрепления ее служения» в лавре.
Напомним, что с начала 2023 года украинские власти пытаются изгнать монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. В марте 2023 года минкультуры разорвало договор аренды, требуя покинуть обитель. Наместник митрополит Павел отказался и был отправлен под домашний арест, но освобожден под залог.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД России назвал прекращение гонений УПЦ на Украине одним из условий прекращения конфликта.