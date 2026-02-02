Минкультуры Украины передало раскольникам из ПЦУ часть Киево-Печерской лавры

В телеграм-канале министерства сообщается, что корпуса № 70 и № 49 на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра были переданы монастырской общине ПЦУ. Ведомство уточняет, что это сделано для обеспечения «полноценного проведения религиозных и монастырских практик» ПЦУ и «юридического закрепления ее служения» в лавре.