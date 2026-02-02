Польша представила военную доктрину, подразумевающую атаку на РФ

Узнать больше по теме

Марк Рютте: биография политика и нового главы НАТО

Политика НАТО во многом зависит от генерального секретаря организации. В октябре 2024 года этот пост занял Марк Рютте: кто он, чем известен и как относится к России — рассказываем в материале.