Польша представила военную доктрину, подразумевающую атаку на РФ

Генеральный штаб Польши продемонстрировал новую военную доктрину республики, согласно которой армия страны будет готовится к ударам по территории России издалека. Об этом пишет газета Polityka.

По информации издания, начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукула показал будущую концепцию развития Вооруженных сил страны в ответ на обвинения в неготовности государства к современным конфликтам.

— (Польша выступает — прим. «ВМ») как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека — с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали, — говорится в материалах.

В то же время журналисты Polityka напомнили, что полякам не стоит забывать о возможных последствиях такого удара.

О последствиях напоминают и российские представители. В декабре член комитета Государственной думы России по обороне Андрей Колесник заявил, что Польша может полностью исчезнуть как государство в случае попытки нападения на Калининград.

11 декабря генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс якобы является следующей целью России. Он также призвал НАТО быть готовым к масштабной войне.

