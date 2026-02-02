Маршал, спасший Сталинград, написал о нем поэму

Долгие годы после кончины маршала его наследники не решались публиковать поэму: неловко было представлять величайшего военного профессионала стихотворцем-дилетантом. К счастью, со временем пришло понимание, что сегодня каждый документ о Великой Отечественной войне очень важен. А уж поэма, написанная маршалом, оборонявшим город, — это вообще бесценно. И к 80-летию Победы «Сталинград» выпустили в виде репринта — воспроизведения той самой каллиграфической рукописи. Она дополнена кадрами из кинохроники, на которых присутствует Андрей Еременко. Получился роскошный том почти в 400 страниц, тираж — всего 15 экземпляров.