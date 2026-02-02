Маршал, спасший Сталинград, написал о нем поэму

2 февраля исполняется 83 года с разгрома фашистских войск под Сталинградом. В честь этого в Музей Победы торжественно передали издание поэмы «Сталинград», написанной… маршалом Андреем Еременко.
Андрей Иванович Еременко (1892−1970) — рекордсмен среди маршалов Великой Отечественной: он командовал фронтами девять раз.
— Его также называют сталинградским маршалом, — подчеркивает специалист историк Музея Победы Александр Михайлов. — Он командовал фронтом на протяжении практически всей битвы — с августа по 31 декабря 1942 года.
В конце января 1943-го Еременко отправили в санаторий «Цхалтубо»: нужно было подлечиться после ранений. Там пережитое напряжение нашло выход в необычной форме: маршал, никогда ранее не сочинявший стихов, начал писать поэму «Сталинград». Со слов дочери Татьяны известно, что работу он завершил спустя 10 лет, незадолго до смерти Сталина. Получилась стихотворная эпопея в трех частях: «На дальних и ближних подступах», «Бои за город» и «Контрудар».
Поэма хранилась в семье маршала в виде каллиграфически выполненной рукописи (видимо, постарался какой-то военный писарь). Константин Симонов в книге «Разные дни войны» (1975) вспоминал, что Еременко читал ему фрагменты «Сталинграда». При всем уважении к маршалу поэт вынужден был признать: стихи слабые, неумелое подражание пушкинской «Полтаве».
Долгие годы после кончины маршала его наследники не решались публиковать поэму: неловко было представлять величайшего военного профессионала стихотворцем-дилетантом. К счастью, со временем пришло понимание, что сегодня каждый документ о Великой Отечественной войне очень важен. А уж поэма, написанная маршалом, оборонявшим город, — это вообще бесценно. И к 80-летию Победы «Сталинград» выпустили в виде репринта — воспроизведения той самой каллиграфической рукописи. Она дополнена кадрами из кинохроники, на которых присутствует Андрей Еременко. Получился роскошный том почти в 400 страниц, тираж — всего 15 экземпляров.
— Книга войдет в состав фонда научной библиотеки Музея Победы, — говорит Александр Михайлов. — Время от времени, по памятным датам, будем посетителей знакомить с нею на тематических выставках и мероприятиях.
…Теперь в любом кусочке света.
Поверил весь честной народ,
Что для арийцев песня спета.
И ждет их смерть у волжских вод.
Один лишь Гитлер мозгом слабым,
Не оценив событий ход,
Совместно с генеральским штабом.
Все порешил наоборот: «…».
Туда по фюрерскому зову.
Войска отборные придут.
И с хода к Рождеству Христову.
Кольцо блокады разорвут.
«…».
Как не был враг силен и ловок,
Как не грозил он Рождеством,
— От двух железных группировок.
Остался лишь железный лом…
Из поэмы Андрея Еременко «Сталинград».