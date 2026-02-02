Сикорский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал лично выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот обеспечит справедливый мир на Украине. Об этом в понедельник, 2 февраля, он заявил на международной конференции по безопасности в Осло.
— Я публично заявлял, что, если президент Трамп обеспечит справедливый мир для Украины, я сделаю это сам. Но я сам решу, что справедливо, — передает его слова издание Clash Report на своей странице в социальной сети Х.
Американский лидер больше не чувствует себя обязанным думать исключительно о мире, так как ему не вручили Нобелевскую премию. Об этом он написал в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.
15 января лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо вручила Нобелевскую премию мира Дональду Трампу. Позже в Норвежском Нобелевском комитете заявили, что награду невозможно передать другому лицу.
Ранее глава Белого дома опубликовал на странице в Truth Social пост, в котором описал свои достижения в укреплении обороноспособности Североатлантического альянса и сохранении Украины.