Британский суд признал россиянина виновным в непредумышленном убийстве из-за аварии с танкером

Центральный уголовный суд Лондона (Олд-Бейли) признал российского капитана Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Причиной стала авария в Северном море 10 марта 2025 года, когда его контейнеровоз Solong протаранил американский танкер Stena Immaculate, стоявший на якоре у английских берегов. В результате произошёл разрыв танка, взрывы и пожар на обоих судах.

В катастрофе погиб один моряк с контейнеровоза — филиппинец Марк Анджело Перния, который пропал без вести. Все остальные члены экипажей, включая пятерых россиян, были успешно эвакуированы и не пострадали.

Судебное преследование российского капитана Владимира Мотина началось с заседания в мировом суде английского города Халл, куда его вызвали по обвинению в непредумышленном убийстве. Прокурор тогда озвучила поразительные детали: танкер Stena Immaculate неподвижно стоял на якоре более 15 часов, когда в него на полном ходу (свыше 15 узлов) врезался контейнеровоз Solong под управлением Мотина. Морские эксперты охарактеризовали инцидент как «загадку», поскольку столкновение с неподвижным объектом в открытом море при ясной погоде является грубейшим нарушением основных правил судовождения.

