Британский суд признал россиянина виновным в непредумышленном убийстве из-за аварии с танкером

Судебное преследование российского капитана Владимира Мотина началось с заседания в мировом суде английского города Халл, куда его вызвали по обвинению в непредумышленном убийстве. Прокурор тогда озвучила поразительные детали: танкер Stena Immaculate неподвижно стоял на якоре более 15 часов, когда в него на полном ходу (свыше 15 узлов) врезался контейнеровоз Solong под управлением Мотина. Морские эксперты охарактеризовали инцидент как «загадку», поскольку столкновение с неподвижным объектом в открытом море при ясной погоде является грубейшим нарушением основных правил судовождения.