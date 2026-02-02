Ричмонд
Диетолог Хобсон рассказал, какую опасность для кишечника несёт пиво

Врач сообщил, что регулярное употребление пива может привести к негативным последствиям для кишечника.

Источник: Аргументы и факты

Регулярное употребление пива может нанести серьёзный вред здоровью кишечника, заявил британский врач-диетолог Роб Хобсон в интервью Daily Mail.

По его словам, особую опасность представляет сочетание алкоголя, газированности и ферментируемых углеводов, содержащихся в пиве.

«Алкоголь известен как фактор, разрушающий барьерную функцию кишечника. Он повышает проницаемость стенки кишечника, вызывает воспаление, нарушает баланс микробиоты и снижает количество полезных бактерий», — пояснил специалист.

Такая комбинация, по словам Хобсона, может усиливать вздутие живота и дискомфорт в ЖКТ, особенно у людей с чувствительным кишечником. Также регулярное потребление пива создаёт благоприятные условия для роста патогенных бактерий, связанных с воспалительными и метаболическими нарушениями.

Диетолог подчеркнул, что степень вреда напрямую зависит от частоты и объёма употребления. Даже слабоалкогольные напитки при систематическом приёме способны негативно влиять на состояние кишечника.

Ранее стало известно и о других напитках, которые вредны для здоровья кишечника.