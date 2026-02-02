Курс доллара впервые с января превысил 77 рублей, а евро — 91 рубль

Ранее Life.ru сообщал, что курс биткоина резко упал и впервые с апреля опустился ниже психологической отметки в 80 тысяч долларов. По данным биржи Binance на 20:13 мск 1 февраля, его стоимость составляла около 79 тысяч долларов. В последний раз аналогичные цены наблюдались весной, когда биткоин падал ниже 77 тысяч долларов.