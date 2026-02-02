Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс доллара впервые с января превысил 77 рублей, а евро — 91 рубль

Российский рубль резко ослаб на межбанковском валютном рынке. Курс доллара США впервые с 22 января 2026 года превысил отметку в 77 рублей.

По данным торгов, в первой половине дня доллар поднимался на 1,9%, достигнув уровня 77,19 рубля. Евро также ускорил рост, превысив 91 рубль и доходя до 91,48 рубля. К полудню темпы ослабления рубля немного замедлились, но основные валюты сохранили значительный прирост.

Ранее Life.ru сообщал, что курс биткоина резко упал и впервые с апреля опустился ниже психологической отметки в 80 тысяч долларов. По данным биржи Binance на 20:13 мск 1 февраля, его стоимость составляла около 79 тысяч долларов. В последний раз аналогичные цены наблюдались весной, когда биткоин падал ниже 77 тысяч долларов.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше