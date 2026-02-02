Британский суд признал россиянина виновным по делу о столкновении судов

Лондонский суд признал российского моряка Владимира Мотина виновным по делу о столкновении судов у побережья Англии в марте 2025 года. Об этом говорится в материале телеканала Sky News.
59-летний Мотин командовал сухогрузом Solong на протяжении 15 лет. В деле против него выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве по неосторожности: в результате происшествия погиб 38-летний моряк Марк Ангело Перниа. Обвинительная сторона заявила, что сухогруз шел по неверному курсу в течение получаса, в результате чего столкнулся с танкером Stena Immaculate. При этом россиянин вину не признал и заявил присяжным, что просто нажал не на ту кнопку, когда пытался вывести Solong из режима автопилота. При этом перезапустить ручное управление не вышло.
В свою очередь прокурор заявил, что капитан «абсолютно ничего не сделал» для предотвращения столкновения при условии, что навигационные системы корабля были в порядке. При этом данные черного ящика подтвердили слова прокурора, говорится в материале.
10 марта на американском нефтяном танкере Stean Immaculate произошла серия взрывов после столкновения с португальским контейнеровозом Solong у побережья Великобритании в Северном море. В результате аварии грузовое хранилище с топливом Jet-A1 было повреждено, после чего оно разлилось и воспламенилось.