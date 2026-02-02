Британский суд признал россиянина виновным по делу о столкновении судов

59-летний Мотин командовал сухогрузом Solong на протяжении 15 лет. В деле против него выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве по неосторожности: в результате происшествия погиб 38-летний моряк Марк Ангело Перниа. Обвинительная сторона заявила, что сухогруз шел по неверному курсу в течение получаса, в результате чего столкнулся с танкером Stena Immaculate. При этом россиянин вину не признал и заявил присяжным, что просто нажал не на ту кнопку, когда пытался вывести Solong из режима автопилота. При этом перезапустить ручное управление не вышло.