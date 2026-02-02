Дочь Валерии Шена заявила, что переехала в Дубай, «доверившись сердцу»

Дочь певицы Валерии Шена (она же — Анна Шульгина), призналась, что решение переехать в Дубай приняла «по велению сердца».
«Я решила довериться сердцу и поехать, чтобы создавать прекрасное с замечательными людьми», — написала она в Telegram-канале.
По словам Шульгиной, решение о переезде связано в тем, что в Дубе появились перспективные проекты, и она решила прислушаться к своей интуиции. Девушка пояснила, что в Дубае занимается «продакшеном, искусственным интеллектом и всем тем остальным». Шульгина подчеркнула, что стремится к постоянному развитию.
«Я хочу много знать и круто осуществлять», — отметила она.
Отметим, дочь Валерии стала певицей, а недавно занялась и продюсированием. Несколько лет назад артистка сообщила, что сменила имя и теперь ее официально зовут Шена, а не Анна.
Ранее старшая дочь народной артистки России Валерии рассказала, что отец мог наказать ее за малейший проступок, выгнав на улицу, побив или заперев на сутки в вольере с собаками.