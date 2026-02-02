Дочь Валерии Шена заявила, что переехала в Дубай, «доверившись сердцу»

По словам Шульгиной, решение о переезде связано в тем, что в Дубе появились перспективные проекты, и она решила прислушаться к своей интуиции. Девушка пояснила, что в Дубае занимается «продакшеном, искусственным интеллектом и всем тем остальным». Шульгина подчеркнула, что стремится к постоянному развитию.