Дочь Валерии Шена заявила, что переехала в Дубай, «доверившись сердцу»

Певица и продюсер подчеркнула, что стремится к постоянному развитию.

Источник: Аргументы и факты

Дочь певицы Валерии Шена (она же — Анна Шульгина), призналась, что решение переехать в Дубай приняла «по велению сердца».

«Я решила довериться сердцу и поехать, чтобы создавать прекрасное с замечательными людьми», — написала она в Telegram-канале.

По словам Шульгиной, решение о переезде связано в тем, что в Дубе появились перспективные проекты, и она решила прислушаться к своей интуиции. Девушка пояснила, что в Дубае занимается «продакшеном, искусственным интеллектом и всем тем остальным». Шульгина подчеркнула, что стремится к постоянному развитию.

«Я хочу много знать и круто осуществлять», — отметила она.

Отметим, дочь Валерии стала певицей, а недавно занялась и продюсированием. Несколько лет назад артистка сообщила, что сменила имя и теперь ее официально зовут Шена, а не Анна.

Ранее старшая дочь народной артистки России Валерии рассказала, что отец мог наказать ее за малейший проступок, выгнав на улицу, побив или заперев на сутки в вольере с собаками.