Биолог Лидский рассказал, могут ли люди жить по 200 лет

Продление человеческой жизни до 200 лет возможно, однако оно сопряжено с риском неизученных повреждений тканей. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.
Ученый выразил уверенность в том, что жизнь можно значительно продлить. Он отметил, что примеры некоторых животных, таких как медузы, демонстрирующих способность к омоложению, дают надежду и для человека. При этом Лидский подчеркнул, что возможность полного физиологического омоложения человека пока остается под вопросом.
По его словам, структуры человеческого тела не рассчитаны на столь длительные сроки, что может привести к ранее неизвестным проблемам. В частности, с увеличением времени жизни возрастает вероятность возникновения онкологических заболеваний.
При этом биолог выразил оптимизм относительно будущего, предположив, что медицинские проблемы, связанные с экстремальным долголетием, в конечном счете будут решены.
Ранее дети 102-летних супругов рассказали секрет их долголетия.