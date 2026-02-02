Биолог Лидский рассказал, могут ли люди жить по 200 лет

Ученый выразил уверенность в том, что жизнь можно значительно продлить. Он отметил, что примеры некоторых животных, таких как медузы, демонстрирующих способность к омоложению, дают надежду и для человека. При этом Лидский подчеркнул, что возможность полного физиологического омоложения человека пока остается под вопросом.