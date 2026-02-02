Ричмонд
Врач объяснила, как обезопасить себя от оспы обезьян

Инфекционист Мескина перечислила способы снизить риск заражения оспой обезьян.

Источник: Комсомольская правда

Распространение оспы обезьян среди людей вызывает обеспокоенность медиков. Врач-инфекционист Елена Мескина отметила, что основными переносчиками вируса остаются приматы, однако в последние годы фиксируются случаи заражения от человека к человеку. Медики напоминают о важности осторожности и своевременного выявления симптомов. Об этом пишет «Абзац».

«Главным образом вирус передается при тесных контактах. Инфекция не считается полностью адаптированной к человеку. Основные симптомы: недомогание, лихорадка, тошнота, рвота и появление сыпи на коже, которая претерпевает разные стадии развития, напоминая ветряную оспу», — отметила Мескина.

Мескина отметила, что защититься от этой инфекции довольно просто. Достаточно прекратить общение с людьми, у которых есть признаки оспы. Она добавила, что для тех, кто не вступает в беспорядочные связи, риск заболеть крайне низкий.

По словам специалиста, заразиться можно только при тесном контакте с больным человеком или животным. Поэтому рекомендуется избегать контактов с людьми, у которых есть недомогание или сыпь, а также тщательно следить за гигиеной.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на оспу обезьян. У больного — «катаральные явления».