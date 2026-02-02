Самолеты-разведчики Запада заметили над Балтикой и у Калининградской области

В понедельник над Балтийским морем и вблизи Калининградской области были зафиксированы разведывательные самолеты Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании и Saab 340B ISR. Об этом стало известно из открытых данных сервиса Flightradar, отслеживающего передвижения самолетов в мире.
Boeing RC-135W Rivet Joint поднялся в воздух с британской базы Крэнвелл и пролетел над Балтикой рядом с Калининградской областью. Saab 340B ISR взлетел из аэропорта Литвы и также был замечен в этом районе.
Западные разведывательные самолеты регулярно летают вдоль российских границ, а порой даже пытаются пересечь её. В таких ситуациях их своевременно встречают истребители ВВС РФ и выпроваживают из российского воздушного пространства.
Ранее KP.RU сообщил, что самолет-разведчик США был замечен вблизи Мурманска в конце 2025 года.