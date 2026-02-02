Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолеты-разведчики Запада заметили над Балтикой и у Калининградской области

Британские самолеты-разведчики замечены у российских границ.

В понедельник над Балтийским морем и вблизи Калининградской области были зафиксированы разведывательные самолеты Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании и Saab 340B ISR. Об этом стало известно из открытых данных сервиса Flightradar, отслеживающего передвижения самолетов в мире.

Boeing RC-135W Rivet Joint поднялся в воздух с британской базы Крэнвелл и пролетел над Балтикой рядом с Калининградской областью. Saab 340B ISR взлетел из аэропорта Литвы и также был замечен в этом районе.

Западные разведывательные самолеты регулярно летают вдоль российских границ, а порой даже пытаются пересечь её. В таких ситуациях их своевременно встречают истребители ВВС РФ и выпроваживают из российского воздушного пространства.

Ранее KP.RU сообщил, что самолет-разведчик США был замечен вблизи Мурманска в конце 2025 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше