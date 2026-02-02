Жители Башкирии стали меньше пить пиво: продажи за год серьезно сократились

Общероссийская тенденция также показывает спад рынка пива. По стране розничный оборот пива сократился на 16,7% (до 607 миллионов декалитров), пивных напитков — на 8,3% (до 95,5 миллиона декалитров). При этом продажи сидра, пуаре и медовухи в целом по РФ выросли на 5%, достигнув 13 миллионов декалитров.