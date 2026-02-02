Жители Башкирии стали меньше пить пиво: продажи за год серьезно сократились

Розничные продажи пива в Башкирии в 2025 году значительно сократились. Как сообщает издание «РБК Уфа», ссылаясь на данные Росалкогольтабакконтроля, в республике было продано 16,6 миллиона декалитров этого напитка, что на 11,6% меньше, чем годом ранее (18,8 миллиона декалитров).
Снижение коснулось и пивных напитков: их продажи упали на 11,1%, составив 2,2 миллиона декалитров против 2,5 миллиона декалитров в 2024 году.
В то же время в регионе зафиксирован рост популярности других слабоалкогольных напитков. Реализация сидра, пуаре и медовухи увеличилась почти на 32%, составив 241 тысячу декалитров в 2025 году против 183 тысяч декалитров годом ранее.
Общероссийская тенденция также показывает спад рынка пива. По стране розничный оборот пива сократился на 16,7% (до 607 миллионов декалитров), пивных напитков — на 8,3% (до 95,5 миллиона декалитров). При этом продажи сидра, пуаре и медовухи в целом по РФ выросли на 5%, достигнув 13 миллионов декалитров.
