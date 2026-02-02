Психолог Юрченко раскрыла главный секрет здоровья мозга

Главным секретом здоровья мозга является регулярная физическая активность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила медицинский психолог Виолета Юрченко.
По словам психолога, движение активизирует зоны мозга, ответственные за ориентацию, внимание, память и эмоции. Это улучшает кровоснабжение мозга и повышает выработку нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. В результате снижается уровень гормона стресса кортизола, что улучшает настроение и когнитивные функции.
Эксперт объяснила, что движение служит естественной перезагрузкой для психики, позволяя мозгу перераспределить энергию и восстановить баланс нервной системы. Поэтому после прогулки или тренировки человек часто чувствует ясность и легкость.
Юрченко подчеркнула, что чем больше в жизни человека физических нагрузок и дыхательных практик, тем выше его устойчивость к стрессу и дольше сохраняется ясность ума.
