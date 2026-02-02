Психолог Юрченко раскрыла главный секрет здоровья мозга

По словам психолога, движение активизирует зоны мозга, ответственные за ориентацию, внимание, память и эмоции. Это улучшает кровоснабжение мозга и повышает выработку нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. В результате снижается уровень гормона стресса кортизола, что улучшает настроение и когнитивные функции.