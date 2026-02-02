В Ростовской области сотрудники ДПС помогли водителю на замерзшей трассе

В Ростовской области сотрудники ДПС помогли женщине, которая застряла на замерзшей трассе из-за спущенного колеса. О происшествии рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Водитель автомобиля «Лада Гранта» попала в беду на подъезде к хутору Грузинов Морозовского района. Она не могла сама заменить колесо. Машина стояла со включенной аварийной сигнализацией, но другие проезжающие даже не думали останавливаться.
Казалось, помощь уже не придет, но автомобиль заметили патрульные — лейтенант полиции Дмитрий Балов и лейтенант полиции Семен Беллицкий. Сотрудники ДПС помогли заменить колесо. После этого женщина благополучно продолжила свою поездку.
