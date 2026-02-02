Стендап-комик Останин* попросил суд вынести ему оправдательный приговор

Ранее стендап-комику продлили срок содержания под стражей до 25 июня. Московский Мещанский суд вынес такое решение на основании двух статей УК РФ: о разжигании ненависти к участникам СВО и оскорблении чувств верующих. Согласно материалам дела, обвиняемый в своём выступлении выразил неприязнь к военнослужащим, получившим ранения. Кроме того, он исполнил комедийный номер, в котором, по версии следствия, высмеял чувства верующих.