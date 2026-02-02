Ричмонд
Стендап-комик Останин* попросил суд вынести ему оправдательный приговор

Стендап-комик Артемий Останин*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти, потребовал в суде своего полного оправдания. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала Мещанского суда Москвы.

Источник: Life.ru

«Прошу оправдательного приговора… Я считаю, что человек, любой, не может быть наказан за то, чего он не совершал», — заявил Останин* в ходе слушаний.

Адвокат комика также настаивает на отсутствии состава преступления, подчёркивая, что шутки как таковые не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее стендап-комику продлили срок содержания под стражей до 25 июня. Московский Мещанский суд вынес такое решение на основании двух статей УК РФ: о разжигании ненависти к участникам СВО и оскорблении чувств верующих. Согласно материалам дела, обвиняемый в своём выступлении выразил неприязнь к военнослужащим, получившим ранения. Кроме того, он исполнил комедийный номер, в котором, по версии следствия, высмеял чувства верующих.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.