Стендап-комик Останин* попросил суд вынести ему оправдательный приговор

«Прошу оправдательного приговора… Я считаю, что человек, любой, не может быть наказан за то, чего он не совершал», — заявил Останин* в ходе слушаний.
Адвокат комика также настаивает на отсутствии состава преступления, подчёркивая, что шутки как таковые не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела.
Ранее стендап-комику продлили срок содержания под стражей до 25 июня. Московский Мещанский суд вынес такое решение на основании двух статей УК РФ: о разжигании ненависти к участникам СВО и оскорблении чувств верующих. Согласно материалам дела, обвиняемый в своём выступлении выразил неприязнь к военнослужащим, получившим ранения. Кроме того, он исполнил комедийный номер, в котором, по версии следствия, высмеял чувства верующих.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.