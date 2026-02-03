В Екатеринбурге четырнадцать человек захотели возглавить больницу № 40

— Все претенденты представят концепции развития 40-ой больницы. Ряд заданий будет направлен на то, чтобы понять управленческие приоритеты и компетенции претендентов. Для нас это возможность увидеть их не только на больницу № 40, но и на иные лечебные учреждения, — рассказала заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова.