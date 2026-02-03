Ричмонд
В Екатеринбурге четырнадцать человек захотели возглавить больницу № 40

В Екатеринбурге проводят конкурс на пост главврача больницы № 40.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге завершился прием заявок на участие на пост руководителя Городской клинической больницы № 40. Свои кандидатуры выдвинули 14 врачей. Десять из них — руководители свердловских медучреждений. Еще четверо — российские. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Отмечается, что пост хотят занять главврачи, директоры и заместители главных врачей.

— Все претенденты представят концепции развития 40-ой больницы. Ряд заданий будет направлен на то, чтобы понять управленческие приоритеты и компетенции претендентов. Для нас это возможность увидеть их не только на больницу № 40, но и на иные лечебные учреждения, — рассказала заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Также начнется очный этап конкурса. Кандидатам предстоит пройти собеседования с Татьяной Савиновой.