Врач Зайцев заявил об опасности промывания носа солевым раствором

Промывание носа солевым раствором может пересушивать слизистую и не устраняет причину насморка. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
По его словам, солевой раствор не борется с вирусами, а лишь вытягивает слизь, после чего вызывает дискомфорт. Использование обычной поваренной соли особенно неправильно, так как она сильнее сушит слизистую. Для этих целей подходит только специальная соль.
Зайцев пояснил, что пересушенная слизистая оболочка воспаляется еще сильнее. Если слизь густая и поступает из пазух, промыть ее дома практически невозможно. В таких случаях эффективнее применять муколитики — препараты, разжижающие слизь.
Врач предупредил, что самостоятельные попытки промыть пазухи под давлением опасны. Раствор может попасть в пазуху и остаться там, что способно спровоцировать гайморит. Для удаления густой слизи из пазух необходима вакуумная процедура в кабинете лор-врача.
Ранее профессор Станислав Ионов рассказал, как отличить простуду от гриппа.