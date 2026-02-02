Дом в Белоруссии рядом с центром Европы продают за 1,2 тысячи рублей

Другой интересный лот появился в Магнитогорске, где на продажу выставили целый подъезд на шесть квартир в жилом доме. Собственник назначил цену в размере 26,9 миллиона рублей. По словам владельца всех шести квартир, недвижимость после реконструкции и ремонта можно задействовать под гостиницу или хостел. Более того, каждая квартира уже имеет черновую отделку, а внутри самого подъезда установлены окна и обновлены полы.