Дом в Белоруссии рядом с центром Европы продают за 1,2 тысячи рублей

Заброшенный дом в белорусской глуши, который располагается недалеко от географического центра Европы, начали продавать менее чем за 16 долларов. Об этом пишет РИА Новости.
— Неиспользуемое здание заездного дома в деревне Ивесь. Собственник — Глубокский район, — говорится в карточке лота.
Дело в том, что в качестве начальной стоимости жилплощади указана базовая величина, размер которой с 1 января составляет 45 белорусских рублей, то есть примерно 1,2 тысячи российских рублей, или 15,9 доллара по курсу Национального банка.
За такие деньги можно купить одноэтажный дом, который относят к категории зданий гостиниц и мотелей. Также покупатель получит право бесплатной аренды участка площадью около 0,2 гектара, говорится в материале.
Другой интересный лот появился в Магнитогорске, где на продажу выставили целый подъезд на шесть квартир в жилом доме. Собственник назначил цену в размере 26,9 миллиона рублей. По словам владельца всех шести квартир, недвижимость после реконструкции и ремонта можно задействовать под гостиницу или хостел. Более того, каждая квартира уже имеет черновую отделку, а внутри самого подъезда установлены окна и обновлены полы.