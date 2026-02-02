МОК призвал украинцев не протестовать против россиян на Олимпиаде

«К нам обратились из МОК по поводу Олимпийских игр, чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», — цитирует спортсмена киевское издание «Общественное».
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Некотрые российские спортсмены будут участвовать в состязаниях в нейтральном статусе. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри не назвала временные рамки для полного возвращения российских спортсменов и восстановления статуса Олимпийского комитета России.
