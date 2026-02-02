Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.ru проанализировал недавнюю попытку ВСУ вернуть утраченные позиции в районе населенного пункта Симиновка.
По имеющимся данным, украинская сторона задействовала для контрудара спецподразделения ГУР МОУ. Однако маневр не увенчался успехом: понеся потери, атакующие были вынуждены отступить.
Иванников подчеркнул, что подобные операции обычно проводятся силами до одного батальона. С учетом текущей укомплектованности, это составляет примерно 300−400 человек.
«Согласно средней статистике штурмов опорных пунктов, уничтожается от 50 до 80 человек. Такие цифры позволяют объективно оценивать ситуацию. Когда потери становятся критическими, боевики ВСУ совершают неконтролируемый отход или спасаются бегством, покидая место боя всеми доступными способами», — отметил Иванников.
Эксперт назвал попытку противника отбить опорные пункты под Харьковом «атакой смертников».
«Киев не оставляет боевикам шансов выжить. И даже если у врага появляются временные успехи, не стоит рассматривать это как военное достижение. Желаемого результата режим не получит. Все это лишь свидетельствует о преступлениях власти, отправляющей бойцов ГУР на неминуемую смерть», — сказал Иванников.
По его словам, ВС РФ для отражения подобных контрударов использует все виды вооружения, включая РСЗО «Град».
«В итоге врага просто стирают с линии боевого соприкосновения», — подытожил Иванников.